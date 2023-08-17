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Пособия на детей будут платить вне зависимости от улучшения матположения

Путин поручил платить пособия на детей вне зависимости от улучшения матположения

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству платить ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи в течение срока, на который назначено указанное пособие», — говорится в документе.

Поручение необходимо выполнить в срок до 1 октября 2023 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также 17 августа Владимир Путин дал поручение к 30 сентября внести в законодательство поправки о полном государственном финансировании производства и проката анимационных фильмов для детей.

Кроме того, глава российского государства призвал обеспечить внесение в налоговое законодательство изменений, которые предусматривают установление налоговой ставки по налогу на прибыль в размере 3% для организаций из России, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

Ранее Путин утвердил празднование Дня анимации РФ — он отмечается 8 апреля.

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