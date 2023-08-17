Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде России назвали условия заключения мира с Украиной

Бондарев: мир с Украиной может быть заключен только на условиях России

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что мир с Украиной может быть заключен только на условиях России, с сохранением в составе РФ Крыма и новых регионов, другого варианта нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «утраченные территории Украины по всем законам являются нашими, их не отдадут».

Сенатор подчеркнул, что «мир с Украиной если и будет когда-то заключен, то только на условиях России, с сохранением в составе России Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», он добавил, что «иного варианта мы не рассматриваем».

До этого стало известно, что премьер-министры ЭстонииЛатвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните выступили в Таллине с совместным заявлением о полной поддержке Украины на пути в НАТО и Европейский союз.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло заявил, что Альянс продолжит помогать Украине до ее победы в конфликте с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях