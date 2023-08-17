В Совфеде России назвали условия заключения мира с Украиной

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что мир с Украиной может быть заключен только на условиях России, с сохранением в составе РФ Крыма и новых регионов, другого варианта нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «утраченные территории Украины по всем законам являются нашими, их не отдадут».

Сенатор подчеркнул, что «мир с Украиной если и будет когда-то заключен, то только на условиях России, с сохранением в составе России Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», он добавил, что «иного варианта мы не рассматриваем».

До этого стало известно, что премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните выступили в Таллине с совместным заявлением о полной поддержке Украины на пути в НАТО и Европейский союз.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло заявил, что Альянс продолжит помогать Украине до ее победы в конфликте с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.