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Во Львовской области Украины снесли два памятника советским солдатам

На Западной Украине демонтировали еще два памятника советским солдатам

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Стрингер/РИА Новости

Во Львовской области на Западной Украине были снесены два памятника советским солдатам, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Памятники демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района области. Фотографии, подтверждающие факт сноса, были выложены в Telegram-канале. Накануне на Львовщине снесли еще три советских памятника, находившихся в городе Турка и селах Грушев и Волоща.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины рекомендовал принять проект о декоммунизации памятников Великой Отечественной войны. В частности, предлагается отказаться от понятия «Великая Отечественная война» и использовать «Вторая мировая война», а годом начала войны считать 1939-й, а не 1941-й.

Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик предложил после замены герба СССР на щите «Родины-матери» в Киеве убрать и звезды на гарде ее меча.

По его словам, звезды надо заменить на «орнаменты времен князя Владимира».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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