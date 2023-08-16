В Совфеде предрекли скорый конец США как государства

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты стремительно возвращаются в бандитско-уголовное прошлое. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Когда грабят магазины в США, особенно в Калифорнии, этому ни в коем случае нельзя сопротивляться. Иначе вас обвинят в нарушении прав грабителей. Америка стремительно возвращается в свое бандитско-уголовное прошлое: откуда вышла, туда и придет», — написал сенатор.

Пушков сравнил подобное развитие событий с концом истории США как государства, добавив, что об этом надо думать «фукуямам» (Фрэнсис Фукуяма — американский философ и политолог, автор книги «Конец истории» — прим. ред.).

В Калифорнии толпа людей забежала в магазин и украла товаров на сумму около $100 тысяч. Теперь местные полицейские пытаются арестовать виновных.

Как рассказали офицеры, около четырех часов дня в магазин Nordstrom, расположенный в торговом центре Westfield Topanga, вошла группа людей и принялась выносить товары, круша витрины. Пока прохожие наблюдали за происходящим и ждали прибытия полиции, грабители нанесли ущерб на сумму около $100 тысяч.

Ранее в Совфеде рассказали, как США загнали себя в тупик из-за Украины.