Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали, как США загнали себя в тупик из-за Украины

Сенатор Пушков заявил, что Украина стала для Байдена капканом

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Правительство США во главе с президентом Джо Байденом попало в тупик в конфликте на Украине, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что Вашингтон попал в капкан, как это уже было с Афганистаном и Ираком.

«Администрация Байдена, как и вся демократическая партия, загнала себя в тупик неумной ставкой на «полное поражение» России и чрезмерной поддержкой Украины <…> Именно это высокомерие загнало их в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина», — написал Пушков.

Он добавил, что на положении Белого дома в украинском кризисе отчасти сказалось его «самонадеянность и высокомерие силы». Пушков подчеркнул, что оба этих фактора являются неотъемлемой чертой внешней политики США.

Ранее в США назвали самый реалистичный способ завершить конфликт на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях