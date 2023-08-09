В Совфеде рассказали, как США загнали себя в тупик из-за Украины

Правительство США во главе с президентом Джо Байденом попало в тупик в конфликте на Украине, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что Вашингтон попал в капкан, как это уже было с Афганистаном и Ираком.

«Администрация Байдена, как и вся демократическая партия, загнала себя в тупик неумной ставкой на «полное поражение» России и чрезмерной поддержкой Украины <…> Именно это высокомерие загнало их в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина», — написал Пушков.

Он добавил, что на положении Белого дома в украинском кризисе отчасти сказалось его «самонадеянность и высокомерие силы». Пушков подчеркнул, что оба этих фактора являются неотъемлемой чертой внешней политики США.

Ранее в США назвали самый реалистичный способ завершить конфликт на Украине.