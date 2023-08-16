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В Госсовете Крыма рассказали о загруженности в курортный сезон

Глава парламента Крыма Константинов отказался считать курортный сезон провальным

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Shutterstock

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов не считает, что курортный сезон на полуострове провальный. Загруженность составляет около 60%, заявил политик в интервью телеканалу «Россия 24».

«Курортный сезон у нас не провальный. В среднем загрузка сейчас около 60%. Она позволит предприятиям покрыть свои расходы. Но цифры по регионам у нас разные, мы внимательно следим за этим. К примеру, в Ялте загрузка в среднем за 60%», — заявил Константинов.

Он подчеркнул, что Крым получил федеральную меру поддержки в виде компенсации четырех МРОТ, предприятия полуострова оформляют заявки на ее получение. Необходимость других мер будет рассмотрена после окончания туристического сезона, сказал парламентарий.

Исполнительный директор АТОР назвала Крым единственным понизившим цены на отдых регионом.

«Крым — это единственный регион из всех российских, который по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а понижает, ненамного», — сказала она.

Ранее была названа сумма, которую власти выделили Крыму на поддержку туризма.

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