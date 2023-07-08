Названа сумма, которую власти выделили Крыму на поддержку туризма

Крымские предприниматели и организации получат более 2,5 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сообщении говорится, что госпомощь будет оказана работникам туриндустрии Крыма и Севастополя, деньги выделяются из резервного фонда кабмина. Более чем 3,5 тыс. компаний получат от государства единовременные выплаты. Для их получения организации и предприниматели должны взять на себя обязательство сохранить от 80% рабочих мест до 1 октября этого года.

«Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора могли сохранить свои коллективы, продолжили вести бизнес и были готовы принимать всех, кто хочет отдохнуть в Крыму», – подчеркнул Мишустин.

Поддержка туриндустрии полуострова оказывается по поручению президента России Владимира Путина. В мае Российский союз туриндустрии сообщал о том, что отели в Крыму на лето забронированы на 20–30%. При этом в мае 2022 года показатель был на уровне 30-40%. Заполненность хостелов и мини-гостиниц упала на 20 процентных пункта до 30%.

Ранее сообщалось, что отдых в Турции станет дороже для россиян.