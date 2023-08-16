Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что одним из названий нового мирного плана по разрешению конфликта на Украине могло бы быть «мир без Зеленского». Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отреагировал на высказывание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, что Киев не намерен идти на уступки, вразрез с мирным планом президента Украины Владимира Зеленского.

«Какой будет мир после спецоперации? Думаю, одно из его названий — «мир без Зеленского», — обратил внимание Константинов.

Как считает Константинов, Зеленский мог заиграться в реалити-шоу «Слуга народа», забыв, что в реальности игра несет другие последствия для миллионов украинских граждан.

Также глава парламента полуострова заметил, что Киевом не принимается никаких самостоятельных решений. Целью работы руководства украинской стороны, уверен он, является отвлечение населения от важных проблем.

До этого экс-разведчик США Тони Шаффер назвал безосновательными слова Зеленского о Крыме.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.