В Совфеде связали штурм Киево-Печерской лавры с неудачным контрнаступлением ВСУ

Член Совета Федерации Андрей Климов связал атаки на православных монахов и паломников в Киево-Печерской лавре с отсутствием успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

«Не добившись успехов в «контрнаступе» против ВС РФ, киевские сатанисты атакуют православных монахов и паломников» — написал Климов.

Политик назвал подобное развитие событий «варварским» и задался вопросом, когда украинцы, живущие под контролем Запада, смогут вернуться к «нормальному, человеческому состоянию».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также задалась вопросом о будущем Киево-Печерской лавры на фоне планов ВСУ по отправке в монастырь солдат для «духовной реабилитации».

Летом 2023 года власти Украины приняли решение о выселении монахов Украинской православной церкви (УПЦ) с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на протесты верующих. 15 августа в УПЦ сообщили о начале штурма Киево-Печерской лавры со стороны полиции. До этого момента паломникам, заблокированным в одном из корпусов монастыря, запретили передавать хлеб.

Ранее в Хмельницкой области большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ.