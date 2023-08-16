Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде связали штурм Киево-Печерской лавры с неудачным контрнаступлением ВСУ

Сенатор Климов связал атаки на Киево-Печерскую лавру с неудачами ВСУ на фронте

close
100%
«Українська Православна Церква»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Українська Православна Церква»

Член Совета Федерации Андрей Климов связал атаки на православных монахов и паломников в Киево-Печерской лавре с отсутствием успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

«Не добившись успехов в «контрнаступе» против ВС РФ, киевские сатанисты атакуют православных монахов и паломников» — написал Климов.

Политик назвал подобное развитие событий «варварским» и задался вопросом, когда украинцы, живущие под контролем Запада, смогут вернуться к «нормальному, человеческому состоянию».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также задалась вопросом о будущем Киево-Печерской лавры на фоне планов ВСУ по отправке в монастырь солдат для «духовной реабилитации».

Летом 2023 года власти Украины приняли решение о выселении монахов Украинской православной церкви (УПЦ) с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на протесты верующих. 15 августа в УПЦ сообщили о начале штурма Киево-Печерской лавры со стороны полиции. До этого момента паломникам, заблокированным в одном из корпусов монастыря, запретили передавать хлеб.

Ранее в Хмельницкой области большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях