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В Хмельницкой области большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ

ПЦУ: в Хмельницкой области большинство священников осталось в УПЦ

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SOPA Images/Global Look Press

Представитель Хмельницкой епархии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Захарий Зализный заявил, что большинство священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области отказались переходить в ПЦУ. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

По словам Зализного, с 2014 года в Хмельницкой области в ПЦУ перешли 250 приходов и только 20 священников УПЦ. Он не назвал общего количества проживающих в регионе священников УПЦ, отметив при этом нехватку церковных кадров в области.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили новое обвинение прихожанке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, выступавшей в защиту УПЦ и Киево-Печерской лавры. Сотрудники СБУ в течение пяти часов проводили обыск квартиры активистки, по итогам которого были изъяты два телефона и ноутбук.

До этого Печерский районный суд в Киеве назначил Кохановской круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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