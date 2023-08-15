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В Госдепе не назвали дату одобрения конгрессом очередного пакета помощи Украине

Госдеп не назвал сроки одобрения конгрессом запроса Байдена о помощи Украине

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J. Scott Applewhite/AP

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель не смог назвать дату, когда ожидается одобрение конгрессом запрошенного ранее президентом Джо Байденом дополнительного пакета помощи Украине, передает РИА Новости.

«Я не собираюсь предварять или пытаться делать догадки», — ответил он на вопрос о возможных сроках.

Патель отметил, что американская администрация ожидает поддержки со стороны конгрессменов.

10 августа президент Соединенных Штатов Джо Байден направил запрос в конгресс США о передаче $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

15 августа Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине.

До этого член палаты представителей Уоррен Дэвидсон сообщил, что конгрессмены-республиканцы настаивают, чтобы Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Киеву.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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