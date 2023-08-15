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В Белоруссии рассказали, что мешает Польше и США напасть на страну

Депутат Гайдукевич заявил, что Белоруссия не желает воевать с Польшей

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Kacper Pempel/Reuters

Польша могла бы уже осуществить вторжение на территорию Белоруссии по указке США, если бы не было российского ядерного оружия, считает лидер белорусской Либерально-демократической партии, депутат нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что Вашингтону выгоден конфликт в Европе.

«Такая команда давно была дана, если бы не наличие российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Они прекрасно знают, что мы применим его не в отношении тех, кто напал, а в отношении центра принятия решений <…> Мы мирные люди. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко хочет мира, [президент РФ Владимир] Путин хочет мира», — пояснил Гайдукевич.

Он добавил, что белорусская сторона не желает никакого конфликта с Варшавой и для этого будет укреплять свою обороноспособность, в том числе на границе. Гайдукевич подчеркнул, что потенциальный противник должен осознавать цену возможного вторжения на территорию страны.

«Это единственный способ предотвратить войну. И я уверен, мы сможем ее предотвратить», — заключил Гайдукевич.

Ранее Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.

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