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Прокуратура в США назвала сроки, когда Трампу нужно предстать перед судом

Прокуратура Джорджии предписала Трампу предстать перед судом не позднее 25 августа

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Sam Wolfe/Reuters

Прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис заявила, что бывшему президенту США Дональду Трампу необходимо предстать перед судом не позднее 25 августа. Об этом она сообщила журналистам, передает CNN.

Она отметила, что большое жюри штата Джорджия выдало ордер на арест обвиняемых.

Она также намерена запросить, чтобы рассмотрение дела о предполагаемом вмешательстве Трампа и связанных с ним лиц в выборы 2020 года началось в течение шести месяцев.

Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что судебные процессы по делам против него надо проводить только после выборов главы государства в 2024 году.

Бывший хозяин Белого дома выразил возмущение тем, что спецпрокурор Соединенных Штатов Джек Смит назначил дату начала одного из процессов по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами на 2 января 2024 года. Обвинение, по его мнению, повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в ряде штатов.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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