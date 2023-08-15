Кандидат в президенты США заявил о лишении американцев талонов на еду из-за Украины

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы американского государства на помощь Украине выросли до $113 млрд.

«Как мы можем это делать (выделять Украине столько денег — прим. ред.), отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев», — задался вопросом политик в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

Кандидат в президенты США также высказал мнение, что Украина превратилась в площадку для противостояния сверхдержав.

В конце июля Кеннеди заявлял, что США саботировали подписание мира между РФ и Украиной еще до начала российской спецоперации.

Комментируя слова политика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что американские власти устроят травлю Кеннеди – младшему из-за его призывов поддерживать диалог с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.