Посол Украины назвал ограничение ударов Taurus равносильным запрету бить пенальти

Посол Украины в Германии Алексей Макеев не согласился с ограничением действий дальнобойных ракет Taurus в случае предоставления их ВСУ. По его мнению, их деятельность не должна ограничиваться территорией, подконтрольной Украине. Об этом дипломат написал в своем аккаунте на платформе X (ранее Twitter).

«Технические ограничения радиуса действия Taurus равносильны запрету футболистам национальных сборных выходить на чужую половину поля или бить пенальти» — сообщил Макеев в социальной сети.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в случае поставок дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS будут использоваться только на территории Украины.

Он признал, что ВСУ нуждаются в немецких и американских снарядах для успешного продвижения на линии фронта. В связи с этим Кулеба обратился к западным партнерам, попросив как можно быстрее снабдить армию страны упомянутыми ракетами.

Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы, сообщает газета Spiegel. Согласно данным издания, Минобороны Германии обратилось к производителю ракет для внесения изменений в их конструкцию и ограничения дальности. По мнению экспертов, это может занять несколько недель.

Ранее в Саксонии выступили против поставок дальнобойных ракет Украине.