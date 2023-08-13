В Саксонии выступили против поставок дальнобойных ракет Украине

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил ТАСС.

«Я категорически против поставок крылатых ракет», — сказал Кречмер.

По словам политика, правительство ФРГ постоянно пересекает установленные им самим красные линии. Сперва это случилось из-за поставок танков Leopard, теперь намечается при отправке Киеву крылатых ракет. В качестве альтернативы Кречмер предложил прибегнуть к новым «дипломатическим инициативам со стороны свободного Запада». Саксонский премьер призвал к ответственной и сбалансированной стратегии Германии в области геополитики.

Накануне в Германии увидели в сомнениях канцлера ФРГ Олафа Шольца по ракетам Taurus вред Украине.

11 августа стало известно, что власти ФРГ не приняли окончательного решения о необходимости передачи Украине крылатых ракет немецкого производства Taurus, которые могут поражать, как наземные, так и морские цели на расстоянии 500 км.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.