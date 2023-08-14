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Страны Запада не пригласили на Московскую конференцию по безопасности

Западные страны не получили приглашения на Московскую конференцию по безопасности

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Российская Федерация пригласила на XI Московскую конференцию по международной безопасности 102 страны и восемь международных организаций, среди которых нет государств Запада. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте конференции.

Среди приглашенных на форум — Китай, Индия, Турция, Израиль, ЮАР, Мексика, КНДР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан и другие.

Также на конференцию приглашены представители ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Сама конференция пройдет 15 августа в парке «Патриот» в Московской области.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом к участникам форума «Армия-2023». В нем глава Российской Федерации заявил, что Москва предлагает своим партнерам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов.

Ранее в Китае рассказали о подготовке к приезду Путина.

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