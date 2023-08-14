На Западе увидели тень Первой мировой войны, падающую на Украину

Несмотря на развитие технологий и искусственного интеллекта, противостояние на Украине напоминает о прошлом. Украинские дивизии в ходе контрнаступления увязли в эшелонированной российской обороне, понеся значительные потери. Об этом пишет Washington Post.

В статье отмечается, что Украина не публикует официальные данные о потерях в результате войны, но известно, что число погибших растет, а боевой дух падает. Конфликт России и Украины ведется на истощение, как Первая мировая война на Западном фронте, уточняет издание.

«Аналитики уже заметили тень Первой мировой войны, падающую на Украину», — пишет WP.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее были названы причины провала контрнаступления ВСУ.