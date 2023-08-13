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Названы причины провала контрнаступления ВСУ

Bild: контрнаступление ВСУ проваливается из-за тактических просчетов

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AP

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за тактических просчетов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера.

В публикации отмечается, что украинская оперативная доктрина негативно сказывается на эффективности боевых бригад, проходящих подготовку в Германии. Их подразделения зачастую делятся на мелкие части, хотя каждое из них что-то делает, четкого совместного руководства боем не существует.

В документе утверждается, что у ВСУ отсутствуют навыки маневрирования, которые могли бы помочь достичь огневого превосходства. Также к неудачам приписывают «нерешительные поставки оружия» партнерами Киева. Усложняет выполнение задач и необходимость прорываться через огромные минные поля и превосходство российской авиации.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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Контрнаступление Украины
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