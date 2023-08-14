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Дмитрий Медведев опубликовал анекдот про Финляндию

Медведев опубликовал анекдот про членство финнов Пекки и Матти в НАТО

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал анекдот, посвященный причинам вступления Финляндии в НАТО.

«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.

Он также прикрепил к своему посту две фотографии, по-видимому, сделанные нейросетью, на которых изображены два полных мужчины с открытым ртом.

Ранее зампред СБ РФ предложил направить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в психиатрическую больницу после его слов о необходимости «без условий» принять Украину в НАТО.

Ранее Медведев назвал прогрессом США уголовное преследование против Дональда Трампа.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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