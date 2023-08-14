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На Украине пообещали «наилучший» ответ на осмотр Россией сухогруза

Офис Зеленского: Киев выберет лучший ответ на принудительный осмотр РФ сухогруза

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что власти страны после инцидента с принудительным осмотром российской стороной направлявшегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан» сделают выводы и выберут «наилучший» ответ.

«Этот прецедент с попыткой введения «каперского права» требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ», — написал Подоляк.

До этого экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» был вынужден открыть предупредительный огонь после того, как направлявшийся в украинский порт Измаил сухогруз отказался остановиться для досмотра. В итоге судно все-таки удалось остановить и досмотреть. Опасных грузов обнаружено не было. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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