Главы Египта, Иордании и Палестины обсудят на встрече палестинский вопрос

14 августа в Египте пройдет трехсторонняя египетско-палестино-иорданская встреча на высшем уровне, сообщает палестинское информационное агентство ВАФА.

В городе Эль-Аламейн, расположенном на побережье Средиземного моря, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас обсудят последние события, относящиеся к палестинскому вопросу.

По информации агентства, стороны согласуют позиции по мобилизации международной поддержки для «прекращения страданий палестинского народа», реализации его законных национальных прав на свободу и независимость и создания своего государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время отпуска на Голанских высотах заявил, что этот регион навсегда останется под израильским контролем.

До этого стало известно, что руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля по «недопущению краха» автономии из-за ряда неприемлемых требований. Канцелярия Нетаньяху 9 июля направила ПНА предложение о «недопущении краха» Палестинской автономии. Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.