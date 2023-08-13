Жители Германии раскритиковали экономическую политику правительства ФРГ

По данным телефонного опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen, стало известно, что более половины жителей Германии подвергли критике проводимую правительством ФРГ экономическую политику. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Отмечается, что 51% опрошенных считают, что правительство Германии виновато в непростой экономической ситуации в стране, против подобного высказались 43% жителей ФРГ.

Порядка 72% респондентов утверждают, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц все чаще, чем другие политики, не дает ответов на вопросы в интервью. 19% граждан ФРГ высказались против данного мнения.

Около 57% опрошенных раскритиковали правительство Германии за климатическую политику, которая наносит ущерб экономическому развитию страны.

До этого председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германии угрожает деиндустриализация и необратимый экономический спад.

По словам Мерца, на это указывает рост безработицы, сокращение промышленного производства и рост числа банкротств на 16% в первом полугодии 2023 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.