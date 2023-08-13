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В Китае ждут прекращения помощи Украине со стороны США

Guancha: в США перед выборами президента откажутся от масштабной помощи Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Китайское издание Guancha пишет, что в Соединенных Штатах перед президентскими выборами откажутся от масштабной помощи Украине.

В публикации говорится, что партиям следует учитывать мнение избирателей, при этом граждане США все больше недовольны ухудшением материального положения из-за того, что власти страны «выбрасывают деньги в бездонную яму».

«Любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании», — уверен автор материала.

12 августа китайский посол в Германии Ву Кен заявил, что США не заинтересованы в быстром урегулировании украинского конфликта.

Ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что правительство США во главе с президентом Джо Байденом бросило американцев из-за конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится президент Украины Владимир Зеленский, чем Байден.

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