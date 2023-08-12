В Турции назвали сроки встречи Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин могут провести очную встречу на турецкой территории или в России, передает A haber. По информации телеканала, пока турецкий лидер ожидает встречи со своим коллегой в Турции, но не исключает возможной смены планов и поездки в Москву.

Как отмечает A haber, решение по месту встречи зависит от того, поедет ли Путин с официальным визитом на турецкую территорию. Телеканал подчеркивает, что переговоры сторон могут пройти в конце августа или начале сентября.

Информация о предстоящих очных переговорах Путина и Эрдогана появилась в начале августа. Как заявил президент Турции, он ждет своего российского коллегу с официальным визитом, но точная дата все еще не определена. При этом во время встречи лидеры двух стран собираются затронуть отношения в области экономики, торговлю в нацвалютах и туризм.

Ранее в Госдуме обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.