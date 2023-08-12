Встречи лидера турок-киприотов и главы Кипра с представителем ООН пройдут раздельно

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отклонил предложение президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса провести совместную встречу с помощником генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Мирославом Енчей, когда тот будет находиться с визитом на острове 27–29 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на встрече предполагалось подготовить почву для трехсторонней встречи лидеров греческой и турецкой общин Кипра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Подчеркивается, что причины отказа Татара не называются. Предполагается, что контакты лидеров двух общин с помощником Гутерриша пройдут раздельно.

До этого президент Кипра Никос Христодулидис приехал в Германию и встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, обсудив кипрский вопрос. Политик призвал Евросоюз к более активным действиям по разрешению ситуации на острове, разделенного на две части после вторжения Турции в 1974 году.

Как указал президент Кипра, Брюссель может помочь разрешению кипрской проблемы на взаимовыгодных условиях как для киприотов-греков, так и для турок-киприотов. Он также добавил, что воссоединение острова пойдет на пользу самому Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что власти Кипра отказались от передачи оружия Украине, поскольку вопрос с оккупацией части территории острова до сих пор не урегулирован.