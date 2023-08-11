МИД РФ предостерег от военного урегулирования ситуации в Нигере

В МИД России заявили, что военный вариант урегулирования нигерского кризиса может привести к затяжному конфликту в Нигере. Об этом говорится на сайте министерства.

«Полагаем, что военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом», — сказано в сообщении.

До этого The Guardian со ссылкой на дочь президента Нигера Зазию Базум сообщала, что отстраненный от власти мятежниками нигерский президент Мохамед Базум, которого насильно удерживают в президентском дворце вместе с женой Хаджой Хадизой и сыном Салемом, испытывает проблемы со здоровьем. Она также добавила, что у удерживаемых в замке ее родственников нет доступа к чистой воде. Кроме того, по словам Базум, мятежники отключили во дворце главы государства электричество и не дают врачам обследовать лидера Нигера.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.