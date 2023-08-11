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Эрдоган намерен посетить Венгрию 20 августа

Эрдоган намерен посетить Венгрию и встретиться с Орбаном 20 августа

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Венгрию 20 августа, где встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом сообщает издание Telex.

Отмечается, что Орбан и Эрдоган обсудят вопросы безопасности и экономики. Также стороны обсудят подготовку следующего заседания Венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом насчет членства Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Венгерский дипломат отметил, что лидеры двух стран будут продолжать консультации по вопросу вступления Швеции в НАТО.

До этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём предположил, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку на вступление страны в НАТО в течение нескольких дней или недель до того, как их парламенты соберутся осенью.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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