В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с предложением сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам парламентария, к подобной продолжительности рабочей недели прибегают в развитых странах, и она вполне соответствует возможностям российского рынка труда.

Бессараб подчеркнула, что, например, в Нидерландах — стране с одним из самых высоких уровней жизни — рабочая неделя составляет 33 часа, и Россия «должна быть в этом направлении прогрессивной».

«Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. <...> Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад», — отметила депутат.

До этого заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал, почему в России не введут четырехдневную рабочую неделю.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.