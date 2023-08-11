Шведский дипломат заявил, что переизбрание Трампа может привести к развалу НАТО

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву заявил, что переизбрание экс-президента США Дональда Трампа может привести к распаду Североатлантического альянса.

По словам дипломата, Трамп никогда не говорил отрицательно про президента России Владимира Путина. Также он назвал Трампа человеком, «который работает для Путина».

«Мы знаем хорошо, что Трамп почти покончил с НАТО и хотел вывести США из альянса. Джон Болтон, его бывший советник по национальной безопасности, сказал, что он это точно сделает, если его переизберут», — сказал шведский дипломат.

Он также добавил, что Трамп представляет угрозу для безопасности Запада «в целом». Ослунд уверен, что государства Прибалтики и Польша пытаются заявить, что Соединенные Штаты при любом руководстве их поддерживают, но это не так.

10 августа Трамп заявил в соцсети Truth Social, что нынешний глава государства Джо Байден является «ментальной катастрофой» для Америки, а также посчитал, что тот сошел с ума.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.