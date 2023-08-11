Вучич заявил, что может встретиться с Путиным в октябре в Китае

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен в октябре посетить Китай, где может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в эфире телеканала Happy TV.

По словам Вучича, он ожидает серьезных и важных переговоров с очень важными партнерами до конца этого года.

«У меня будет один очень важный визит в Китай в октябре. Что там будет происходить это большой вопрос, так как, вероятно, ожидается и приезд президента [России Владимира] Путина», — сказал президент Сербии.

11 июля экс-посол России, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает прибытия президента РФ Владимира Путина в КНР в октябре 2023 года.

Кроме этого Вучич в эфире Happy TV высказал мнение, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Российскую Федерацию на поле боя на Украине.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.