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Вучич заявил, что может встретиться с Путиным в октябре в Китае

Вучич ожидает встречи с Путиным на саммите «Один пояс, один путь» в КНР

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен в октябре посетить Китай, где может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в эфире телеканала Happy TV.

По словам Вучича, он ожидает серьезных и важных переговоров с очень важными партнерами до конца этого года.

«У меня будет один очень важный визит в Китай в октябре. Что там будет происходить это большой вопрос, так как, вероятно, ожидается и приезд президента [России Владимира] Путина», — сказал президент Сербии.

11 июля экс-посол России, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает прибытия президента РФ Владимира Путина в КНР в октябре 2023 года.

Кроме этого Вучич в эфире Happy TV высказал мнение, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Российскую Федерацию на поле боя на Украине.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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