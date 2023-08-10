В МИД Украины заявили, что Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным».

По словам дипломата, цель может быть достигнута «с помощью сочетания войны и дипломатии», — украинские генералы должны подтолкнуть силы РФ к отступлению, в то время как МИД заботится о диалоге, когда это возможно.



Отвечая на вопрос о переговорах с Россией до конца 2023 года в случае провала украинского контрнаступления, Кулеба заявил, что существуют иные дипломатические способы вести дела непрямым путем.

«Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом», — подчеркнул глава украинского МИД.

8 августа руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, сроки новых контактов по этой теме согласованы.

В тот же день глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры по гарантиям безопасности Киева начнутся в августе-сентябре.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.