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В Испании заявили, что переворот в Нигере выгоден для России

ABC: переворот в Нигере может дать преимущество РФ в противостоянии с Европой

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Thierry Gouegnon/Reuters

Государственный переворот в Нигере может дать России преимущество в противостоянии с европейскими странами, сообщает испанская газета ABC.

По словам журналиста Франсиско де Андреса, дальнейшее развитие ситуации в Нигере может повторить события в Мали и Буркина-Фасо, приведшие к утрате влияния Франции в этих странах.

Журналист выразил мнение, что Северо-Западная Африка стала идеальным регионом для продвижения стратегии президента России Владимира Путина, которая создает «зажим против Европы».

Ранее сообщалось, что смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум заявил, что мятежники содержат его в плохих условиях и лишили всех контактов с людьми. По словам президента, в резиденции отключено электричество, и поэтому он вынужден питаться лишь рисом и макаронами.

Сами же мятежники уверяют, что смещенный президент находится «в добром здравии», ему предоставлена возможность общаться по телефону с лидерами иностранных государств.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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