На Украине создана комиссия по расследованию нарушений при закупках

Украинский парламент принял решение о создании временной следственной комиссии по расследованию нарушений при закупках в период военного положения. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент создал временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения. За – 271», — сообщил Железняк.

Ранее депутат обличил организаторов тендера для ЗАЭС на $81 тыс. Политик обнаружил, что тендер на закупку свыше 3 тыс. пар обуви для сотрудников контролируемой РФ АЭС предполагает закупку обуви по цене вдвое выше рыночной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый виток увольнений в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Он добавил, что кадровые чистки запланированы на будущую неделю, при этом не назвал конкретных имен. Недавно он возмущался коррупцией в украинских военкоматах. Авторы публикации отмечают, что таким образом Зеленский пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.