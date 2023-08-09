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Асад отказался встречаться с Эрдоганом на его условиях

Асад заявил, что не будет встречаться с Эрдоганом на его условиях

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Bassem Tellawi/AP

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что не будет встречаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на условиях последнего.

«Встреча не может состояться на условиях Эрдогана», — сказал он.

9 июля специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что президенты Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган могут встретиться в присутствии российского коллеги Владимира Путина после окончания работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений.

До этого сообщалось, что Российская Федерация, Иран, Сирия и Турция проведут еще одну встречу на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу отношений Дамаска и Анкары.

20 июня в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии. В российском МИД сообщали, что участники встречи приступили к обсуждению элементов «дорожной карты» восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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