В Грузии обвинили власти в невыполнении условий для вступления в ЕС

Власти Грузии смогли реализовать лишь три из 12 рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых помогло бы стране получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, несмотря на это шанс на продвижение по процессу евроинтеграции все еще есть.

«Правительство ничего не сделало для получения статуса <…> причиной, по которой стране может быть присвоен статус, является геополитическая ситуация в регионе, интерес к экспансии. Теперь главное, чтобы [правящая партия] «Грузинская мечта» не мешала этому решению», — отметил Манджагаладзе.

Он добавил, что если грузинское руководство не будет создавать проблем, то республика, скорее всего, получит статус кандидата в ЕС. Манджагаладзе подчеркнул, что власти Грузии должны оставить «российский нарратив», чтобы помочь этому процессу.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией» и создании помех в процессе евроинтеграции республики.

Ранее в Европарламенте призвали Грузию «играть по их правилам» для получения статуса кандидата в ЕС.