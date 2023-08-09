Эксперты объяснили, почему в разрыве зерновой сделки Эрдоган обвинил Запад

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выгодно скорейшее продление зерновой сделки, поэтому он указывает на истинные причины ее разрыва, обвиняя Запад. Таким мнением в эфире Tsargrad.tv поделились эксперты Сергей Колясников и Андрей Иванов, комментируя заявление турецкого лидера о том, что требования России относительно черноморской инициативы должны быть выполнены, а также должен быть обеспечен доступ к зерну для африканских стран.

«Стоило наступить Эрдогану на самую чувствительную часть его тела — кошелек, — как человека просто не узнать. И перед нами ярый и непримиримый защитник интересов России», — высказался блогер Сергей Колясников.

Политолог Андрей Иванов при этом отметил, что крайне важно продолжать диалог между Турцией и Россией, поскольку он касается не только двусторонних отношений, но и большой геополитики.

«Турция всегда играет свою игру, она никогда не станет чьим-то полноценным союзником, всегда себе на уме. Но ведь с такими партнерами как раз легче всего. Всегда это если не совсем честный, то хотя бы понятный разговор», — отметил Иванов.

В августе Эрдоган заявлял, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. По его словам, со стороны западных стран не было предпринято никаких дипломатических шагов, «чтобы перевести позитивную атмосферу, возникшую в результате черноморской инициативы, сначала в прекращение огня, а затем в постоянный мир».

Ранее газета Hurriyet сообщала, что визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.