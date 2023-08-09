Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили, почему в разрыве зерновой сделки Эрдоган обвинил Запад

Tsargrad.tv: Эрдоган напомнил Западу об истинных причинах прекращения зерновой сделки

close
100%
Presidential Press Office/Handout via Reuters

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выгодно скорейшее продление зерновой сделки, поэтому он указывает на истинные причины ее разрыва, обвиняя Запад. Таким мнением в эфире Tsargrad.tv поделились эксперты Сергей Колясников и Андрей Иванов, комментируя заявление турецкого лидера о том, что требования России относительно черноморской инициативы должны быть выполнены, а также должен быть обеспечен доступ к зерну для африканских стран.

«Стоило наступить Эрдогану на самую чувствительную часть его тела — кошелек, — как человека просто не узнать. И перед нами ярый и непримиримый защитник интересов России», — высказался блогер Сергей Колясников.

Политолог Андрей Иванов при этом отметил, что крайне важно продолжать диалог между Турцией и Россией, поскольку он касается не только двусторонних отношений, но и большой геополитики.

«Турция всегда играет свою игру, она никогда не станет чьим-то полноценным союзником, всегда себе на уме. Но ведь с такими партнерами как раз легче всего. Всегда это если не совсем честный, то хотя бы понятный разговор», — отметил Иванов.

В августе Эрдоган заявлял, что возвращение России в зерновую сделку зависит от выполнения странами Запада своих обязательств. По его словам, со стороны западных стран не было предпринято никаких дипломатических шагов, «чтобы перевести позитивную атмосферу, возникшую в результате черноморской инициативы, сначала в прекращение огня, а затем в постоянный мир».

Ранее газета Hurriyet сообщала, что визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях