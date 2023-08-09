Кандидат в сенат США назвала абсурдом решение МУС выдать ордер на арест Путина

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина является абсурдом. Об этом с интервью РИА Новости сказала кандидат в американский сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

«Ну, это явно абсурд. Он (ордер. — «Газета.Ru») издан для того, чтобы создать опасную ситуацию в контексте безопасности главы ядерной сверхдержавы», — высказал мнение Сэйр.

Политик призвала американские власти прекратить оснащать Украины оружием и использовать людей «в этой опосредованной войне» с Россией.

Сэйр также добавила, что сейчас в международном правосудии наблюдается наличие двойных стандартов — правила создаются, но затем по собственному усмотрению их меняют.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. СК России считает, что их действия имеют незаконный характер, так как отсутствуют основания для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена. В мае Хан и Сальваторе Айталы были объявлены в розыск.

Ранее в МУС выразили обеспокоенность объявлением РФ в розыск прокурора и судей.