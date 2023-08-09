Глава Севастополя намерен уволить чиновника, решившего закупить машины Citroën

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что отменил закупку в лизинг автомобилей Citroën для «Государственной экспертизы города Севастополя».

Кроме того, губернатор пригрозил увольнением чиновнику, одобрившему эти машины.

Он отметил, что ему поступили сообщения о том, что учреждение объявило госзакупку на указанные автомобили по стартовой цене от 12 млн руб.

«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о закупке, будет уволен», — написал Развожаев.

До этого глава Севастополя заявлял, что роль Военно-морского флота России при защите южных границ РФ в настоящий момент является очень важной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.