Госсекретарь США провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом. Об этом американский чиновник сообщил на свой странице в Х (бывшая Twitter).

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса», — написал Блинкен.

Он подчеркнул, что США призывают к немедленному освобождению от заточения президента и его семьи.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.