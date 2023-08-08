Путин готовит изменения в законы о военном и чрезвычайном положении в России

Президент России Владимир Путин внесет в Государственную думу проекты поправок в законодательство, которые касаются порядка уведомления Организации Объединенных Наций и Совета Европы в случае введения или прекращения на территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что официальным представителем главы государства при рассмотрении парламентом РФ этих поправок будет заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Предполагаются изменения в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении». Это может быть связано с выходом Российской Федерации из Совета Европы», — передает агентство.

Содержание поправок пока не разглашается.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными государствами, включая США.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы.