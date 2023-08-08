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В ЕС заявили, что поддержат любые действия ЭКОВАС против Нигера

Представитель ЕС Стано: Евросоюз поддержит любые действия ЭКОВАС против Нигера

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Reuters

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Евросоюз полностью поддержит любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые это объединение предпримет в отношении Нигера, передает ТАСС.

По его словам, в ЕС верят, что «в ближайшие два дня еще есть пространство для переговоров, — до саммита ЭКОВАС, которая является главной структурой для дальнейших действий» в этой ситуации.

«Евросоюз полностью поддержит все решения ЭКОВАС», — сказал Стано.

Он также указал, что каких-либо «позитивных последствий быть не может, если позволить» перевороту в Нигере «продолжаться».

Ранее посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане заявила, что государства ЭКОВАС продолжают подготовку к проведению военной операции в ее стране.

До этого комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах сообщил, что министры обороны государств объединения разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если мятежники не пойдут на отступление.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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