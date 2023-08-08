Италия выступила против военной интервенции Европы в Нигере

В Нигере необходимо найти мирное решение на фоне попытки государственного переворота, заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни. В эфире Radio anch'io он отметил, что не поддерживает подготовку военного вторжения в страну для возвращения власти законному правительству.

«Мы работаем над тем, чтобы найти дипломатическое решение, мы совершенно точно должны предотвратить войну в Нигере. Конечно, демократия должна быть восстановлена, президент [Мохамед] Базум, безусловно, должен быть освобожден. Но мы не должны думать о военной интервенции, <...> о европейской военной интервенции, мы должны держаться подальше от любого типа интервенции», — пояснил Таяни.

Он добавил, что западные государства имеют военный контингент на территории африканской республики. Таяни подчеркнул, что речь идет о силах, которые тренировали армию Нигера.

«Нам нужно предотвратить худшее. Пока не прозвучит первый выстрел, всегда есть возможность разрешения этого кризиса по дипломатическим каналам», — заключил Таяни.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.