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Путин обратился к волонтерам-медикам

Путин: движение волонтеров-медиков объединило чутких к чужой беде людей

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправил приветственную телеграмму участникам VII Всероссийского форума волонтеров-медиков. Она опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, волонтеры-медики помогают работникам медучреждений с решением профессиональных проблем, уделяют внимание просветительской работе и популяризации здорового образа жизни.

Он отметил, что движение, которое было создано 10 лет назад, объединило во всех регионах РФ людей с активной жизненной и гражданской позицией и чутких к чужой беде людей.

Глава государства добавил, что социально значимые проекты волонтеров-медиков «обязательно получат поддержку».

Ранее Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что одним из приоритетов железнодорожной отрасли станет цифровизация услуг и обновление дорог, подвижных составов и инфраструктуры. Отдельно глава государства поздравил воинов-железнодорожников, отметив их заслуги и подвиги.

Ранее Путин поздравил со столетием легендарного советского летчика.

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