Захарова назвала сроки открытия посольств России в двух странах Африки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, когда откроют посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка анонсировал возобновление деятельности посольств в этих двух странах Африки после перерыва в 30 лет. 31 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.

«Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера», — сказала Захарова.

По ее словам, открытие дипломатических миссий РФ в этих двух африканских государствах должно состояться до конца текущего года.

29 июля президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с Путиным заявлял, что народ его страны поддерживает Российскую Федерацию, которая в настоящее время проводит специальную военную операцию на Украине.

До этого посол России в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков говорил, что Российская Федерация продолжает активно работать над открытием посольства в Буркина-Фасо, это соответствует стратегическому курсу Москвы.

Ранее Путин написал статью об Африке.