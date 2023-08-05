Посол РФ опроверг утверждения о попытках затягивать СВО до выборов в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг утверждения западных СМИ о том, что Российская Федерация пытается затягивать специальную военную операцию (СВО) до выборов в США, которые пройдут в 2024 году. Его заявление приводится в Telegram-канале дипмиссии.

По словам дипломата, действия России «не зависят от внутриполитических раскладов» в Соединенных Штатах. Он указал, что у спецоперации есть четкие цели и задачи. Как отметил Антонов, РФ будет реализовывать их до полного достижения.

Он также заявил, что Западу и прежде всего США необходимо осознать бесперспективность поставок Украине вооружений, поощрения ее террористической деятельности, «избавиться от иллюзий относительно нанесения России стратегического поражения». Посол также рекомендовал западным странам отказаться от планов поставок истребителей F-16 Киеву, которые могут оснащаться для доставки ядерного оружия, и обучения украинских пилотов.

«Подобный шаг привел бы к неприемлемой эскалации и повышению ядерных рисков», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

До этого Путин заявил, что целью СВО, прежде всего, является защита людей и России.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.