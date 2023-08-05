Конгресс США хочет расследовать работу американских экоорганизаций

Сенатор Соединенных Штатов Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали Министерство юстиции США расследовать работу экологических организаций, не зарегистрированных как иноагенты из-за возможного нарушения ими американского законодательства из-за связей с Китаем. Об этом Круз написал в своем Twitter.

Круз подчеркнул, что вместе с Комером призывает Минюст расследовать деятельность экологических организаций, принимающих деньги в обход FARA (американский закон об иностранных агентах).

Сенатор выразил обеспокоенность тем, что данные группы действуют как незарегистрированные агенты коррумпированных и антиамериканских режимов.

Он добавил, что совместно с Номером начал проводить расследование о связях некоммерческих структур с администрацией президента США Джо Байдена и продвижении «радикальной экологической политики», которая негативно влияет на американских граждан и экономику.

До этого Тед Круз заявил о планах «сорвать» сотрудничество России и Ирана санкциями.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.