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Конгресс США хочет расследовать работу американских экоорганизаций

Конгрессмены просят Минюст США расследовать работу экоорганизаций за связи с КНР

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Depositphotos

Сенатор Соединенных Штатов Тед Круз и председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер призвали Министерство юстиции США расследовать работу экологических организаций, не зарегистрированных как иноагенты из-за возможного нарушения ими американского законодательства из-за связей с Китаем. Об этом Круз написал в своем Twitter.

Круз подчеркнул, что вместе с Комером призывает Минюст расследовать деятельность экологических организаций, принимающих деньги в обход FARA (американский закон об иностранных агентах).

Сенатор выразил обеспокоенность тем, что данные группы действуют как незарегистрированные агенты коррумпированных и антиамериканских режимов.

Он добавил, что совместно с Номером начал проводить расследование о связях некоммерческих структур с администрацией президента США Джо Байдена и продвижении «радикальной экологической политики», которая негативно влияет на американских граждан и экономику.

До этого Тед Круз заявил о планах «сорвать» сотрудничество России и Ирана санкциями.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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