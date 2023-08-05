В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что операции по оказанию помощи населению Афганистана испытывают острый дефицит средств. Об этом сообщает ТАСС.

«УКГВ предупреждает, что операции по оказанию помощи в стране сталкиваются с критическим дефицитом финансирования, поскольку гуманитарные потребности остаются серьезными», — говорится в сообщении. По прошествии более половины года призыв к донорам о выделении $3,2 млрд для оказания помощи более чем 21 млн афганцев «профинансирован менее чем на 25%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что УКГВ сталкивается с критическим дефицитом финансирования на сумму $1,3 млрд.

Ранее в Координационном центре ООН сообщали, что бедные страны в рамках зерновой сделки получили только 10% кукурузы и 40% пшеницы, большая часть была отправлена в богатые государства.

По информации ООН, за год страны с низким доходом, к которым относятся Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили по сделке 822 тысячи тонн из более 33 млн. Всего за все время действия зерновой сделки порты Украины покинули 1003 судна с зерном, что составляет свыше 32,8 млн тонн грузов. Также отмечается, что с 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».