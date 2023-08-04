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Республика Сербская предъявила обвинения США и Хорватии

Глава Республики Сербской Додик обвинил США и Хорватию в преступлении против сербов

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Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что хорватская военно-полицейская операции «Буря» в 1995 году, при которой, по данным сербских властей, погибли около двух тысяч и были изгнаны из Хорватии свыше 200 тысяч сербов, была совместным преступным деянием Вашингтона и Загреба. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что они называют «Бурей», было совместным преступным деянием США, их чудовищным планом в отношении сербов с применением хорватской армии, которая едва этого дождалась, чтобы этнически очистить территорию», — заявил Додик.

По его мнению, данное совместное преступление не было реакцией, ведь хорваты задействовали более 200 тыс. военных на 200 тыс. сербского населения.

До этого пресс-секретарь партии «Союз независимых социал-демократов», возглавляемой президентом Республики Сербской Додиком, Радован Ковачевич заявил, что энтитет Боснии и Герцеговины сталкивается с давлением, которое войдет в историю как «хроника бесчестия».Так он отреагировал на решение США о включении в санкционные списки четырех представителей руководства региона.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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