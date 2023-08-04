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На Украине назвали россиян «азиатами» без «человечности»

Секретарь СНБО Украины назвал россиян «азиатами» без «человечности»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире украинского ТВ назвал россиян «азиатами» и заявил, что украинцы отличаются от них «человечностью». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Я спокойно отношусь к азиатам, однако россияне – это азиаты. У них совсем другая культура, видение. Этим мы отличаемся от них. Наше ключевое отличие от них – человечность», – сказал секретарь СНБО.

До этого он написал в Twitter, что время «время освобождения» страны от России наступило.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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